Un top 15 pour Grégoire Saucy en Italie

Un dimanche pascal qui n’a pas souri à Grégoire Saucy. Le pilote jurassien a pris le 14e rang des 6 Heures d’Imola en Italie. Cette épreuve comptait comme la deuxième manche du Championnat du monde d’endurance en catégorie LMGT3. Grégoire Saucy et ses coéquipiers de l’écurie United Autosports, le Britannique James Cottingham et le Français Sébastien Baud, n’ont pas réussi à confirmer leur bon début de saison. Ils étaient montés sur le podium, il y a un mois et demi, au terme des 1’812 km du Qatar.

L’habitant de Bassecourt a pris le volant de la McLaren No 59 lors des deux dernières heures dimanche sur le circuit Dino & Enzo Ferrari. Durant ce relais, il a concédé un rang. Grégoire Saucy et ses coéquipiers ont terminé à plus de deux tours des vainqueurs de l’écurie Manthey. Avec ce résultat, ils reculent à la 3e place du classement général. La prochaine épreuve du Championnat du monde d’endurance se tiendra le 10 mai sur le circuit de Spa-Francorchamps en Belgique. /fwo