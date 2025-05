Matt Corbi est à la croisée des chemins

Une écurie à trouver

Le Jurassien n’a toutefois pas de volant encore assuré en F4. Il doit trouver une écurie et pour convaincre les observateurs, Matt Corbi aura ses chances. « Cette année, je ne vais pas faire énormément de courses. Je peux faire des journées de test et si des gens de certaines écuries sont là et voient que je suis rapide, ils peuvent être intéressés », lance-t-il avec motivation. Le pilote a d’ailleurs pu conduire une F4 en février dernier avec l’écurie française CD Sport : « C’était ma première fois en Formule. C’est vraiment cool mais pas facile. Ça change beaucoup du kart aux niveaux des dimensions et de la puissance. »

Matt Corbi vise aussi une participation cet été au « volant feed racing » sur le circuit français de Magny-Cours. Cette compétition, organisée notamment par le champion du monde de F1 en 1997 Jacques Villeneuve, permet au vainqueur d’intégrer une écurie du championnat de France de F4. /nmy