Un incident technique pour Grégoire Saucy en Belgique

Grégoire Saucy et ses coéquipiers ont manqué de chance en Belgique. Le pilote jurassien a terminé à la 15e place des 6 Heures de Spa-Francorchamps samedi en catégorie LMGT3. Cette épreuve comptait comme la troisième manche du Championnat du monde d’endurance. L’habitant de Bassecourt et ses coéquipiers de l’écurie United Autosports, le Britannique James Cottingham et le Français Sébastien Baud n’ont pas marqué de point pour la deuxième fois consécutive.

La McLaren numéro 59 était partie de la 16e place en début de course. Les pilotes avaient réussi à la ramener en tête du peloton durant les trois premières heures. Le Français Sébastien Baud a connu un accrochage et la voiture a dû être immobilisée aux stands durant 11’ selon les informations de l'écurie. Grégoire Saucy, au volant durant les deux dernières heures, n’a pas réussi à récupérer ce retard.

L’écurie du Jurassien tentera de se rattraper lors de la prochaine course de ce Championnat du monde d’endurance qui n’est autre que les 24 Heures du Mans. La mythique course se disputera dans deux semaines en France. /fwo