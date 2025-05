Une édition du slalom de Bure ensoleillée

La 54e édition du slalom de Bure s’est déroulée sous le soleil. Les pilotes ont bénéficié de conditions météorologiques parfaites et d’une piste totalement sèche sur la Place d’armes du village ajoulot ce week-end. Le public a, également, répondu présent sur les bords de la piste.

La manifestation a débuté samedi avec le slalom local de Bure. Plusieurs pilotes jurassiens se sont illustrés dans la catégorie scratch lors de cette course remportée par le Zurichois Lukas Bosshard (2’57’’246). Le Prévôtois Gaëtan Heyer a pris la 2e place à 4’’ du lauréat (3’01’’141). Patrick Scarzini de Vicques a terminé au 10e rang (3’06’’253).

L’épreuve nationale comptant pour le championnat de Suisse des slaloms s’est tenue dimanche. La course scratch a été remportée par le Valaisan Lionel Ryter (2’27’’027). Ruben Paiva de Porrentruy est monté sur la troisième marche du podium en finissant à 14’’ du vainqueur (2’27’’785). Deux autres ajoulots se sont hissés dans le top-10. Jimmy Froidevaux de Charmoille (2’45’’174) a pris la 6e place et Anthony Gurba de Alle (2’45’’866) le 8e rang. Les trois hommes pilotent pour l’Ecurie des Ordons. Seule ombre au tableau de la manifestation, un accident s’est produit dimanche matin. Un pilote a été héliporté après une sortie de route. Les courses se sont arrêtées durant plus d’une heure. /fwo