Clovis Brosy remporte le Rallye du Chablais en véhicules historiques

Clovis Brosy s’est offert une première victoire sur sol helvétique en remportant le Rallye du Chablais dans la catégorie véhicules historiques. Le pilote jurassien et son navigateur Gaëtan Aubry (champion de Suisse des rallyes 2024 au côté de Michaël Burri) ont été les plus rapides au terme des 14 spéciales qui se sont déroulées vendredi et samedi. Clovis Brosy sur BMW M3 a devancé de 12 secondes le Français Michel Ducreux tandis qu'un autre tricolore, Jean-Marc Bussolini, complète le podium à 38 secondes.





Sébastien Loeb a honoré son statut

Chez les « modernes », la victoire est revenue au nonuple champion du monde Sébastien Loeb qui pilotait une Alpine aux côtés de sa compagne Laurène Godey. Le pilote alsacien a devancé le Valaisan Mike Coppens et le prince allemand Albert Von Thurn und Taxis. L’équipage jurassien Josué Galeuchet – Léa Crelier sur Peugeot 206 a terminé à la 30e position tandis que Yan Montavon et son copilote Andreï Hürlimann sur Citroën C2 ont été victimes d’un problème mécanique lors de la dernière spéciale. David Erard avait, lui, dû renoncer à s’aligner en raison d’une blessure au dos. /jpi