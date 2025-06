Bataille sur quatre roues à Bure

Il y aura du grand spectacle ce week-end à Bure pour les amateurs de sensations fortes. La Place d’armes du village ajoulot accueillera l’autocross et ses 200 pilotes samedi et dimanche. Quelques dizaines d’entre eux sont Jurassiens, mais ils seront également beaucoup à rejoindre le Jura depuis d’autres cantons, mais aussi depuis la France, l’Allemagne et l’Autriche. Cette compétition comptera pour la Coupe des trois nations et pour la Coupe jurassienne. Pour les pilotes de notre région qui cumulent les six manches des deux épreuves, ce rendez-vous sera donc particulièrement chargé, pour ne pas dire éprouvant avec les fortes chaleurs annoncées. Et d’autant plus que le parcours ajoulot est réputé exigeant et relevé.





A 55 ans, une passion intacte

Parmi les participants jurassiens figure notamment Régis Fridez, qui n’est autre que le frère du président de l’organisation de la compétition ajoulote. Régis Fridez a aujourd’hui 55 ans et participe depuis une trentaine d’années à différentes épreuves d’autocross. C’est d’ailleurs à Bure que tout avait commencé pour le pilote établi à Boncourt. La participation à de telles courses ne va pas sans une bonne dose de préparation : « On contrôle tous les serrages, la géométrie. On regarde que rien n’est cassé, fissuré ou dévissé. On la fait un peu tourner et on contrôle les niveaux des liquides », souligne Régis Fridez. Ce dernier a dû faire face à une mésaventure il y a six semaines lors d’une précédente épreuve : « J’ai cassé ma boîte à vitesse, mais je suis en train de la réparer. Je serai dans les temps pour Bure », renchérit ce grand passionné qui prendra donc le départ avec son Abarth et ses 200 chevaux. /mle