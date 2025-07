« Les motos anciennes, c’est un amour »

« Le bruit, le parfum, l’ambiance, c’est un amour avec les montées, les amis. C’est une fête dans la fête », résume le Tessinois qui s’est bien essayé aux « modernes », sans leur trouver le même charme. « Les motos modernes sont comme des cyclettes (sic), celle-là, il faut la conduire. Les modernes, tu entres dans le virage et tu sors, c’est plus facile », lâche Elios, un brin taquin.





Loin de l’âge d’or des années 80-90

Une nostalgie qui renvoie aussi au 50e anniversaire cette année du Boécourt Moto Racing Team, club organisateur de Boécourt – La Caquerelle depuis une quarantaine d’années. Le plaisir est toujours là pour les motards, même si on est désormais loin de l’âge d’or de la course dans les années 80 et 90 dont Yves Schaffter, membre fondateur du club, se souvient bien. « C’était beaucoup plus stressant et pointu au début, car il y avait des courses de côte et courses en circuit et tous les pilotes qui prétendaient au titre de champion de Suisse étaient obligés de participer aux courses de côte. Il y avait des pilotes officiels, des représentants des marques, c’était la compète », se souvient l’ancien président du club et directeur de course.