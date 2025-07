Les régionaux contraints à l’abandon au Rallye de Bourgogne Côte Chalonnaise

Sa voiture a dévalé de 30m dans un ravin avant de s’immobiliser sous les arbres et les ronces. « On ne voyait plus la voiture sous les ronces et on ne pouvait plus en sortir. Notre chance est que la voiture n’ait pas brûlé, on a donc eu un peu de chance dans notre malheur ». Lui et son copilote Stéphane Fellay s’en sont sortis quasi indemnes, avec de belles éraflures de ronces, mais ont dû être secourus pour s’extirper de la voiture. Leur Skoda Fabia pointait avant cela à la 4e place du classement général après cinq spéciales et l'équipage pouvait prétendre à un podium.