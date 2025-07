Retour de l’endurance moto dans le Jura

Il a fallu prendre son mal en patience mais l’endurance moto reprend ses quartiers dans le Jura. Samedi et dimanche, l’Enduro du Jura se tient à Bure. Cet événement qui a lieu une année sur deux compte pour le Championnat de Suisse. Environ 450 départs seront donnés : « Nous sommes ravis que l’engouement demeure », sourit le président du comité d’organisation Hubert Zeller. L’an dernier, comme le veut l’alternance, l’Endurance du Jura devait avoir lieu à Bure. Or, les grenouilles et la météo en ont voulu autrement. En effet, la ponte tardive des amphibiens au mois d’août avaient contraint les organisateurs à annuler une première fois la course, alors que d’importantes chutes de neige n’avaient pas permis la tenue de la manifestation en novembre, à la date réserve. Dès lors, tout avait été annulé et l’excitation est d’autant plus grande à quelques jours de la tenue de l’Enduro du Jura.

Comme depuis quelques années, la tenue de cette manifestation n’est possible que grâce à l’union de plusieurs clubs. En effet, l’organisation de l’Enduro du Jura repose sur différentes organisations qui allient leurs efforts pour pérenniser ce type d’événement et donc la passion du sport motorisé dans notre région : « Le nombre de personnes qui veulent s’engager pour ce genre de course est limité », reconnaît Hubert Zeller. « Pour ne pas fatiguer tout le monde, je pense qu’il est important d’élargir un peu la base », ajoute-t-il. /mle