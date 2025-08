Un pilote régional domine l’Enduro du Jura

Les passionnés de moto se sont donné rendez-vous à Bure ce week-end à l’occasion de l’Enduro du Jura. Deux manches du Championnat de Suisse de cette course d’endurance se sont déroulées samedi et dimanche en Ajoie. Le public a pu voir évoluer le multiple champion national et leader du classement général Jonathan Rossé. Le pilote de Court pratique l’enduro depuis une vingtaine d’années et apprécie toujours autant pouvoir rouler dans la région. « C’est la seule course qu’on a en Suisse donc c’est un plaisir parce qu’il y a de la famille et des amis qui viennent nous voir », sourit Jonathan Rossé.





Une passion toujours intacte

Le pilote de 37 ans n’en est pas à son coup d’essai, lui qui a été sacré 12 fois champion de Suisse et obtenu le rang de vice-champion d’Europe à deux reprises. Après toutes ces années passées sur sa moto, l’habitant du Jura bernois apprécie tout particulièrement la diversité que propose l’enduro. « C’est une discipline très variée. On a à la fois des sauts, des virages et des troncs d’arbre avec des passages en forêt. C’est inspiré de beaucoup de sports : il y a des parties plus motocross, d’autres plutôt trial, et aussi des plus rapides presque rallye. Il faut être assez complet et c’est ça qui me plaît », précise Jonathan Rossé.