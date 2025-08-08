La course des Rangiers plébiscitée par les pilotes

Le grand spectacle et le grand frisson sont attendus le week-end prochain entre St-Ursanne et Les Rangiers. 217 pilotes sont annoncés au départ de cette course de côte internationale qui se tiendra le week-end prochain. C’est du jamais-vu depuis plus de 20 ans : « Nous sommes très heureux. C’est incroyable », fanfaronne le directeur de course Roland Piquerez. Les 12 meilleurs pilotes du Championnat d’Europe seront présents, le gratin national aussi, au même titre que 41 Jurassiens, un nombre là aussi en augmentation. Selon Roland Piquerez, ces inscriptions en nette augmentation s’expliquent avant tout par une sécurité accrue, notamment grâce à un revêtement de qualité : « En 2023 et en 2024, on n’a pratiquement pas eu de sortie de route. Et ça se dit dans le milieu », souligne-t-il en ajoutant avec le sourire que « les pilotes disent "on vient aux Rangiers parce qu’on a le frisson". Avant, c’était la peur », nuance-t-il.
Le détenteur du record de la piste Christian Merli sera de la partie et sera mis à rude épreuve par son contradicteur français au Championnat d’Europe Kevin Petit. Les Suisses Reto Maisel et Roland Bossy tenteront de se mettre en évidence sur le tracé jurassien, tout comme les Jurassiens Michaël Burri et Jean-Marc Salomon qui lâchent donc leur volant de rallye pour attraper celui d’un bolide de course de côte. La pilote tchèque Tereza Machova pourrait bien battre le record féminin de la course, selon les spécialistes.
Roland Piquerez : « La piste est mieux sécurisée. »
« Ne nous abandonnez pas »
La course des Rangiers vivra cette année sa 80e édition. Cette cuvée sera marquée par la fermeture complète au public du secteur apprécié du Petit Susten, peu avant l’arrivée. « Ce que nous avons voulu cette année, c’est véritablement aller dans le sens de ce que nous a demandé le propriétaire-exploitant du terrain, à savoir laisser le terrain tel qu’il est. On est en pleine discussion pour assurer le futur. Il faudra qu’on trouve une solution. (…) Notre but, c’est d’assurer la pérennité de la course », déclare le président du comité d’organisation Jean-Claude Salomon. Contacté par RFJ, le propriétaire du terrain n’a pas pu répondre à nos sollicitations dans l’immédiat. Selon Jean-Claude Salomon, l’absence de public dans ce secteur très couru aura pour conséquence des pertes financières : « En 2022, on a vendu des entrées pour plus de 40'000 francs. Cette année, il n’y en aura pas mais il y aura aussi des frais en moins. On sera perdants, c’est clair, mais ce que l’on veut, c’est sauver la course », déclare-t-il en espérant trouver une solution pour que le public puisse revenir prochainement dans le Petit Susten. En attendant, le comité d’organisation a pris des mesures en ouvrant l’accès au public dans certains secteurs et en installant plusieurs grands écrans qui retransmettront notamment en direct le passage du Petit Susten. Jean-Claude Salomon en appelle à la solidarité des amateurs de sports automobiles et des curieux : « Ne nous abandonnez pas ! » /mle
Jean-Claude Salomon : « Je ne sais pas si c’est temporaire ou pas. »
La 80e édition de St-Ursanne - Les Rangiers en quelques chiffres
- 217 pilotes au départ
- 13 nationalités représentées parmi les pilotes
- 41 pilotes jurassiens
- 6 femmes au départ
- 140 commissaires
- 460'000 francs de budget