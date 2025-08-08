La course des Rangiers plébiscitée par les pilotes

Le grand spectacle et le grand frisson sont attendus le week-end prochain entre St-Ursanne et Les Rangiers. 217 pilotes sont annoncés au départ de cette course de côte internationale qui se tiendra le week-end prochain. C’est du jamais-vu depuis plus de 20 ans : « Nous sommes très heureux. C’est incroyable », fanfaronne le directeur de course Roland Piquerez. Les 12 meilleurs pilotes du Championnat d’Europe seront présents, le gratin national aussi, au même titre que 41 Jurassiens, un nombre là aussi en augmentation. Selon Roland Piquerez, ces inscriptions en nette augmentation s’expliquent avant tout par une sécurité accrue, notamment grâce à un revêtement de qualité : « En 2023 et en 2024, on n’a pratiquement pas eu de sortie de route. Et ça se dit dans le milieu », souligne-t-il en ajoutant avec le sourire que « les pilotes disent "on vient aux Rangiers parce qu’on a le frisson". Avant, c’était la peur », nuance-t-il.

Le détenteur du record de la piste Christian Merli sera de la partie et sera mis à rude épreuve par son contradicteur français au Championnat d’Europe Kevin Petit. Les Suisses Reto Maisel et Roland Bossy tenteront de se mettre en évidence sur le tracé jurassien, tout comme les Jurassiens Michaël Burri et Jean-Marc Salomon qui lâchent donc leur volant de rallye pour attraper celui d’un bolide de course de côte. La pilote tchèque Tereza Machova pourrait bien battre le record féminin de la course, selon les spécialistes.