Grégoire Saucy privé de course à Spa

Le pilote jurassien n’a pas pu monter à bord de son bolide suite à une sortie de piste de son coéquipier dimanche lors de l’épreuve belge du Championnat d’Europe d’endurance.

Grégoire Saucy n'a pas pu prendre le volant dimanche sur le circuit de Spa-Francorchamps. (Photo : archives Grégoire Saucy) Grégoire Saucy n'a pas pu prendre le volant dimanche sur le circuit de Spa-Francorchamps. (Photo : archives Grégoire Saucy)

Grégoire Saucy n’aura même pas usé de la gomme en course en Belgique. Le pilote jurassien de l’écurie United Autosports était engagé aux 4 heures de Spa dimanche au Championnat d’Europe d’endurance automobile. Mais après une heure sur la piste, son coéquipier Manuel Maldonado a tiré tout droit dans un virage. Il a perdu son adhérence dans le gravier et a lourdement heurté les systèmes de sécurité. Il a été contraint à l’abandon avant même de passer le relais au Vadais. /nmy


