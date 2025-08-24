Grégoire Saucy privé de course à Spa

Grégoire Saucy n’aura même pas usé de la gomme en course en Belgique. Le pilote jurassien de l’écurie United Autosports était engagé aux 4 heures de Spa dimanche au Championnat d’Europe d’endurance automobile. Mais après une heure sur la piste, son coéquipier Manuel Maldonado a tiré tout droit dans un virage. Il a perdu son adhérence dans le gravier et a lourdement heurté les systèmes de sécurité. Il a été contraint à l’abandon avant même de passer le relais au Vadais. /nmy