Grégoire Saucy n’aura même pas usé de la gomme en course en Belgique. Le pilote jurassien de l’écurie United Autosports était engagé aux 4 heures de Spa dimanche au Championnat d’Europe d’endurance automobile. Mais après une heure sur la piste, son coéquipier Manuel Maldonado a tiré tout droit dans un virage. Il a perdu son adhérence dans le gravier et a lourdement heurté les systèmes de sécurité. Il a été contraint à l’abandon avant même de passer le relais au Vadais. /nmy
Grégoire Saucy privé de course à Spa
Le pilote jurassien n’a pas pu monter à bord de son bolide suite à une sortie de piste de son ...
RFJ
Actualités suivantes
MotoGP: Marc Marquez remporte le sprint en Hongrie
Sports motorisés • Actualisé le 23.08.2025 - 15:37
Une association pour faciliter le dialogue autour de la course St-Ursanne – Les Rangiers
Sports motorisés • Actualisé le 23.08.2025 - 12:38
Articles les plus lus
Une association pour faciliter le dialogue autour de la course St-Ursanne – Les Rangiers
Sports motorisés • Actualisé le 23.08.2025 - 12:38
MotoGP: Marc Marquez remporte le sprint en Hongrie
Sports motorisés • Actualisé le 23.08.2025 - 15:37
Robin Faustini s’adjuge une superbe bataille sur les Rangiers
Sports motorisés • Actualisé le 18.08.2025 - 12:21
Une association pour faciliter le dialogue autour de la course St-Ursanne – Les Rangiers
Sports motorisés • Actualisé le 23.08.2025 - 12:38
GP d'Autriche: Marc Marquez s'impose dans le sprint
Sports motorisés • Actualisé le 16.08.2025 - 15:29
Imbattable, Marc Marquez remporte le Grand Prix d'Autriche
Sports motorisés • Actualisé le 17.08.2025 - 15:09
Robin Faustini s’adjuge une superbe bataille sur les Rangiers
Sports motorisés • Actualisé le 18.08.2025 - 12:21