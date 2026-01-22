Olivier Burri à nouveau dans son jardin

Sur le Rocher, Olivier Burri fait partie des meubles. Le pilote de Belprahon prend le départ du Rallye de Monte-Carlo pour la… 28e fois. Le régional de 62 ans sera au volant de sa nouvelle Toyota Yaris et sera navigué par le Valaisan Stéphane Felley, avec qui il a déjà eu l’occasion de collaborer mais jamais lors de compétitions d’une telle envergure. Le défi sera donc de taille, d’autant que les conditions s’annoncent difficiles, selon Olivier Burri que RFJ a contacté ce jeudi matin : « Il semblerait que la première spéciale sera mouillée, la deuxième majoritairement enneigée et la troisième mouillée. Cela va déjà être une journée compliquée, notamment en lien avec le choix des pneus et des suspensions », avoue l’expérimenté pilote.

Le menu du « Monte » est toujours aussi colossal : 339 kilomètres de course répartis en 17 spéciales, entre ce jeudi et dimanche après-midi. Comme à son habitude, Olivier Burri avoue une ambition mesurée : il souhaite clairement s’établir parmi les 30 meilleurs au classement scratch, mais veut avant tout prendre du plaisir et ramener sa voiture entière après ce long et intense périple. Les souvenirs de la grosse sortie de route de l’été passé en Bourgogne sont toujours bien présents.