Grégoire Saucy au pied du podium à Daytona

Le pilote jurassien et ses coéquipiers ont terminé à la 4e place de la mythique épreuve des 24 heures de Daytona en catégorie LMP2 dimanche aux Etats-Unis.

Grégoire Saucy termine au pied du podium des 24 heures de Daytona. (Photo : archives/United Autosports) Grégoire Saucy termine au pied du podium des 24 heures de Daytona. (Photo : archives/United Autosports)

Grégoire Saucy loupe le podium de peu aux 24 heures de Daytona. Le pilote de Bassecourt a terminé à la 4e place de la catégorie LMP2 de cette mythique course automobile qui se tenait ce week-end en Floride. Le Jurassien disputait cette épreuve américaine dans la Mc Laren numéro 22 de l’écurie United Autosports. Il partageait le volant avec l’Ecossais Paul Di Resta, l’Américain Daniel Goldburg et le Suédois Rasmus Lindh. Le quatuor a terminé à moins de 10’’ du podium et a concédé un tour sur l’équipage vainqueur de la catégorie. Grégoire Saucy et ses coéquipiers ont bouclé 685 tours du circuit américain durant les 24 heures de la course. Ils ont perdu un rang durant cette compétition par rapport à leur position initiale sur la grille de départ. /fwo


 

