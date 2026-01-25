Grégoire Saucy loupe le podium de peu aux 24 heures de Daytona. Le pilote de Bassecourt a terminé à la 4e place de la catégorie LMP2 de cette mythique course automobile qui se tenait ce week-end en Floride. Le Jurassien disputait cette épreuve américaine dans la Mc Laren numéro 22 de l’écurie United Autosports. Il partageait le volant avec l’Ecossais Paul Di Resta, l’Américain Daniel Goldburg et le Suédois Rasmus Lindh. Le quatuor a terminé à moins de 10’’ du podium et a concédé un tour sur l’équipage vainqueur de la catégorie. Grégoire Saucy et ses coéquipiers ont bouclé 685 tours du circuit américain durant les 24 heures de la course. Ils ont perdu un rang durant cette compétition par rapport à leur position initiale sur la grille de départ. /fwo
Grégoire Saucy au pied du podium à Daytona
Sur le même sujet
- 21.01.2026 - 09:30 De belles perspectives immédiates et futures pour Grégoire Saucy
- 09.11.2025 - 10:42 Grégoire Saucy hors des points pour sa dernière course
- 18.10.2025 - 21:59 Grégoire Saucy n'a pas terminé sa dernière européenne
- 28.09.2025 - 16:00 Grégoire Saucy hors des points au Japon
- 14.09.2025 - 18:13 Une 10e place pour Grégoire Saucy à Silverstone
Actualités suivantes
De belles perspectives immédiates et futures pour Grégoire Saucy
Sports motorisés • Actualisé le 21.01.2026 - 09:30
Audi présente la première monoplace de son histoire
Sports motorisés • Actualisé le 21.01.2026 - 07:31
Articles les plus lus
Red Bull dévoile sa nouvelle voiture en grande pompe
Sports motorisés • Actualisé le 16.01.2026 - 08:35
Audi présente la première monoplace de son histoire
Sports motorisés • Actualisé le 21.01.2026 - 07:31
De belles perspectives immédiates et futures pour Grégoire Saucy
Sports motorisés • Actualisé le 21.01.2026 - 09:30
Dakar 2026: Lategan remporte la 4e étape et prend la tête
Sports motorisés • Actualisé le 07.01.2026 - 13:46
Red Bull dévoile sa nouvelle voiture en grande pompe
Sports motorisés • Actualisé le 16.01.2026 - 08:35
Audi présente la première monoplace de son histoire
Sports motorisés • Actualisé le 21.01.2026 - 07:31
De belles perspectives immédiates et futures pour Grégoire Saucy
Sports motorisés • Actualisé le 21.01.2026 - 09:30
F1: Le Grand Prix du Portugal de retour au calendrier
Sports motorisés • Actualisé le 16.12.2025 - 11:26
8000 km de questions autour de Loeb, Peterhansel et Toyota
Sports motorisés • Actualisé le 03.01.2026 - 05:06
Dakar 2026: Lategan remporte la 4e étape et prend la tête
Sports motorisés • Actualisé le 07.01.2026 - 13:46
Red Bull dévoile sa nouvelle voiture en grande pompe
Sports motorisés • Actualisé le 16.01.2026 - 08:35