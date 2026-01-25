Un top-30 pour Olivier Burri à Monte-Carlo

Olivier Burri termine à nouveau parmi les trente premiers du Rallye de Monte-Carlo. Le pilote de Belprahon a pris le 27e rang du classement général de cette mythique épreuve automobile. Avec son co-pilote, Stéphane Fellay, ils ont avalé 339 km de course en quatre jours et 17 épreuves chronométrées dans les Hautes-Alpes françaises et dans la Principauté de Monaco. Le régional de 62 ans était au volant de sa nouvelle Toyota Yaris à l’occasion de son 28e Rallye de Monte-Carlo. L’année dernière, il avait signé une 24e place au « Monte-Carl ».

Olivier Burri a bouclé cette première manche du Championnat du monde des rallyes en 5h33’32’’. Il termine à 1h08’33’’ du vainqueur Oliver Solberg. Le Suédois, dont c'est la première saison et le premier rallye dans la catégorie reine rallye1 du Championnat du monde WRC avec Toyota, a maitrisé de bout en bout cette course. Il a relégué ses deux ainés et coéquipiers, le Britannique Elfyn Evans et le Français nonuple champion du monde Sébastien Ogier, aux deuxièmes et troisièmes places.

Dans sa catégorie WRC2, le pilote de Belprahon a pris la 10e place. Il termine à 55’34’’ du Français Léo Rossel. /fwo-ATS