Un top-30 pour Olivier Burri à Monte-Carlo

Le pilote de Belprahon a terminé à la 27e place du classement général du mythique rallye automobile ...
Un top-30 pour Olivier Burri à Monte-Carlo

Le pilote de Belprahon a terminé à la 27e place du classement général du mythique rallye automobile dimanche après 17 spéciales et quatre jours de compétition.

Olivier Burri a bouclé son 28e Rallye de Monte-Carlo à la 27e position. (Photo : archives) Olivier Burri a bouclé son 28e Rallye de Monte-Carlo à la 27e position. (Photo : archives)

Olivier Burri termine à nouveau parmi les trente premiers du Rallye de Monte-Carlo. Le pilote de Belprahon a pris le 27e rang du classement général de cette mythique épreuve automobile. Avec son co-pilote, Stéphane Fellay, ils ont avalé 339 km de course en quatre jours et 17 épreuves chronométrées dans les Hautes-Alpes françaises et dans la Principauté de Monaco. Le régional de 62 ans était au volant de sa nouvelle Toyota Yaris à l’occasion de son 28e Rallye de Monte-Carlo. L’année dernière, il avait signé une 24e place au « Monte-Carl ».

Olivier Burri a bouclé cette première manche du Championnat du monde des rallyes en 5h33’32’’. Il termine à 1h08’33’’ du vainqueur Oliver Solberg. Le Suédois, dont c'est la première saison et le premier rallye dans la catégorie reine rallye1 du Championnat du monde WRC avec Toyota, a maitrisé de bout en bout cette course. Il a relégué ses deux ainés et coéquipiers, le Britannique Elfyn Evans et le Français nonuple champion du monde Sébastien Ogier, aux deuxièmes et troisièmes places.

Dans sa catégorie WRC2, le pilote de Belprahon a pris la 10e place. Il termine à 55’34’’ du Français Léo Rossel. /fwo-ATS


 

Actualités suivantes

Olivier Burri à nouveau dans son jardin

Olivier Burri à nouveau dans son jardin

Sports motorisés    Actualisé le 22.01.2026 - 14:40

De belles perspectives immédiates et futures pour Grégoire Saucy

De belles perspectives immédiates et futures pour Grégoire Saucy

Sports motorisés    Actualisé le 21.01.2026 - 09:30

Audi présente la première monoplace de son histoire

Audi présente la première monoplace de son histoire

Sports motorisés    Actualisé le 21.01.2026 - 07:31

Red Bull dévoile sa nouvelle voiture en grande pompe

Red Bull dévoile sa nouvelle voiture en grande pompe

Sports motorisés    Actualisé le 16.01.2026 - 08:35

Articles les plus lus