Les véhicules historiques investissent St-Ursanne

La passion automobile s’empare brièvement de St-Ursanne. Le rallye historique « AvD Histo Monte » a transité jeudi par la cité jurassienne, là où se trouvait un point de contrôle. Cette course est un rallye de régularité : les équipages engagés sont donc jugés sur leur capacité à respecter une vitesse moyenne demandée par les organisateurs sur certains tronçons. « Les co-pilotes font un travail incroyablement méticuleux », souligne Jean-Marc Bonnay, bénévole et habitué de cette épreuve. La vitesse n’entre jamais en ligne de compte, ce qui attire de nombreux passionnés qui limitent le risque d’accident et qui profitent de rouler et d’échanger avec d’autres mordus. Les participants sont essentiellement des Allemands et ils roulent en famille, en couple ou encore entre amis : « L’ambiance est géniale », sourit Jean-Marc Bonnay.





Un grand périple entre trois pays

Une septantaine de voitures participe à cette compétition qui se tient sur cinq jours, avec un départ en Allemagne et une arrivée dans le sud de la France après des centaines de kilomètres parcourus. L’épreuve a commencé mardi à Rothenbourg et se terminera samedi à Cannes, après des passages mythiques sur les routes du Rallye de Monte-Carlo. Le passage à St-Ursanne n’est pas anodin. Les organisateurs sont tombés sous le charme de la cité médiévale et sa tradition automobile ne leur a bien sûr pas échappé : « On connaît tous cette course de côte, c’est mondialement connu », souligne Jean-Marc Bonnay. D’ailleurs, plusieurs amoureux de voitures avaient pris rendez-vous à St-Ursanne ce jeudi matin malgré la pluie. Parmi eux figuraient Jean-Claude Salomon, président de la course de côte internationale, et d’autres membres de son comité. La passion automobile s’est donc emparée de St-Ursanne l'espace de quelques minutes, six mois avant de vibrer à nouveau au son des bolides. /mle