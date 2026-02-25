Grégoire Saucy engagé chez McLaren

Le pilote jurassien prendra part au McLaren Driver Development Programme, comme l'a annoncé ...
Le pilote jurassien prendra part au McLaren Driver Development Programme, comme l'a annoncé officiellement l'écurie britannique ce mercredi.

Grégoire Saucy prendra part au programme de développement McLaren. (Photo : United Autosports) Grégoire Saucy prendra part au programme de développement McLaren. (Photo : United Autosports)

Grégoire Saucy a rejoint le McLaren Driver Development Programme. C'est ce qu'a indiqué l'écurie britannique mercredi soir. Le Jurassien de 26 ans courra cette année en European Le Mans Series et en IMSA avec le team United Autosports.

« Je suis vraiment excité de rejoindre ce programme qui offre un important soutien et de nombreuses possibilités pour que je poursuive mon développement dans tous les aspects utiles pour être un pilote », a réagi le Suisse.

Dirigé par Alessandro Alunni Bravi, ce programme concerne dix pilotes dont le Mexicain Pato O'Ward (26 ans), vainqueur de neuf courses IndyCar et 2e du championnat 2025. La jeune Finlandaise Ella Häkkinen (15 ans), fille du double champion du monde de formule 1 Mika Häkkinen, fait également partie de ce groupe. /ats-tna


 

