La révolution de la Formule 1 tire ses premiers enseignements

Une saison de Formule 1 marquée par une révolution des réglementations. Le nouvel exercice a débuté ce week-end avec le Grand-Prix d’Australie. L’écurie Mercedes a démarré de manière idéale en signant un doublé à Melbourne. Le Britannique George Russell s’est imposé devant son coéquipier italien Kimi Antonelli. Ils ont largement battu le Monégasque Charles Leclerc qui complète le podium de cette épreuve inaugurale au volant de sa Ferrari. La formation allemande a profité des nouveautés marquantes qui ont fait leur apparition dans le règlement cette année. « Les moteurs ne sont plus du tout ceux qu’on avait jusqu’ici puisqu’on a ajouté un moteur électrique. Les pilotes doivent donc passer leur temps à recharger leur batterie », explique notre consultant Luc Domenjoz. « 20 pilotes sur 22 se plaignent de ce nouveau règlement. Les seuls qui ne se plaignent pas sont les pilotes Mercedes qui ont gagné le Grand-Prix. »