La révolution de la Formule 1 tire ses premiers enseignements

La nouvelle saison de course automobile a débuté ce week-end avec le Grand-Prix d’Australie. Elle est marquée par de nombreux changements majeurs qui ont largement souri à l’écurie Mercedes dimanche. Mais il est encore trop tôt pour tirer des conclusions, selon notre consultant Luc Domenjoz.
Une saison de Formule 1 marquée par une révolution des réglementations. Le nouvel exercice a débuté ce week-end avec le Grand-Prix d’Australie. L’écurie Mercedes a démarré de manière idéale en signant un doublé à Melbourne. Le Britannique George Russell s’est imposé devant son coéquipier italien Kimi Antonelli. Ils ont largement battu le Monégasque Charles Leclerc qui complète le podium de cette épreuve inaugurale au volant de sa Ferrari. La formation allemande a profité des nouveautés marquantes qui ont fait leur apparition dans le règlement cette année. « Les moteurs ne sont plus du tout ceux qu’on avait jusqu’ici puisqu’on a ajouté un moteur électrique. Les pilotes doivent donc passer leur temps à recharger leur batterie », explique notre consultant Luc Domenjoz. « 20 pilotes sur 22 se plaignent de ce nouveau règlement. Les seuls qui ne se plaignent pas sont les pilotes Mercedes qui ont gagné le Grand-Prix. »
Luc Domenjoz : « Il y a un gros écart entre Mercedes-Ferrari et le reste du plateau. »
Encore trop tôt pour tirer des conclusionsCe premier Grand-Prix semble avoir donné de précieux enseignements pour la suite de la saison, mais il est encore trop tôt pour se prononcer sur un vainqueur selon Luc Domenjoz : « Les voitures sont très loin d’être parfaites. C’est l’écurie qui va réussir à mieux les développer qui gagnera ». Le circuit de Melbourne est également atypique parce qu’il nécessite peu de freinages, nécessaires pour recharger la batterie du moteur. « Les pilotes ont fait face à une double difficulté avec un nouveau règlement et un circuit qui ne convient pas à ce dernier. Il y a eu des dépassements à des endroits qu’on n’a jamais vus » remarque enfin Luc Domenjoz. Alors Mercedes pourra-t-elle confirmer sa domination inaugurale ? Réponse dès le week-end prochain à Shanghai. /cra