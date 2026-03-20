Du grand spectacle attendu sur le « Crité »

Moutier vibrera pour la première fois au rythme des bolides de rallye. Le Critérium jurassien, première manche du Championnat de Suisse, aura pour centre névralgique la cité prévôtoise vendredi et samedi prochains. Les organisateurs ont présenté ce vendredi matin les contours de la manifestation. La participation s’annonce en légère baisse. Au total, 72 pilotes seront au départ (neuf de moins que l'an dernier), dont 44 véhicules modernes contre 51 l’an dernier. Avec cet ancrage à Moutier, les organisateurs du « Crité » ont voulu marquer le coup du passage de la cité prévôtoise dans le Jura.





Il y aura du spectacle

Les organisateurs du Critérium jurassien veulent susciter un engouement populaire. Un podium sera ainsi érigé devant l’Hôtel de ville pour mettre en vitrine les voitures et leurs pilotes. Au niveau du tracé, on constate de la stabilité avec le maintien des spéciales historiques Courtemautruy-Les Enfers et Villars-Réclère et des nouveautés là aussi. La super spéciale se tiendra samedi soir en zone industrielle de Moutier. Avant cela, les pilotes devront parcourir à deux reprises les spéciales Cornol-Montavon et Boécourt-Bassecourt : des spéciales brèves et rapides qui emprunteront des tracés connus mais qui ont été « coupées différemment », selon le président du « Crité » Daniel Lenglet. Au total, les pilotes avaleront 133 kilomètres (contre 130 l'an dernier) : une spéciale de 29 kilomètres le vendredi (Courtemautruy-Les Enfers) et sept spéciales pour 104 kilomètres le samedi. A noter que la spéciale entre St-Brais et Saulcy disparaît du programme pour éviter de trop longs trajets. La bataille s’annonce belle et relevée. Les organisateurs annoncent la participation des cadors du championnat et des meilleurs pilotes régionaux. On assistera aussi à des défis familiaux entre Burri père et fils et entre Althaus père et fils par exemple. Terre ayant vu émerger de nombreux pilotes, Moutier pourra se targuer de les voir évoluer sur ses terres.





Des horaires adaptés

Par rapport aux éditions précédentes, le Critérium jurassien se tiendra plus tôt dans l’année, ceci afin de ne pas entrer en conflit avec les courses du Mont-Terrible qui empruntent les mêmes secteurs en Ajoie. Et cela demande une certaine adaptation : pour permettre aux pilotes de s’élancer de jour, les premiers ouvreurs ne partiront que vers 8h samedi matin et les premiers pilotes modernes qu’à 10h27. Les trois spéciales du matin se suivront avec beaucoup d’intensité avant une longue pause en milieu de journée. La course reprendra ensuite pour une arrivée finale qui devrait être jugée entre 20h et 21h. /mle