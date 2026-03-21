Les pilotes régionaux aux avant-postes au Rallye de Franche-Comté

Le Prévôtois Sacha Althaus s’est classé 3e sur les routes françaises lors de l’épreuve remportée ...
Les pilotes régionaux aux avant-postes au Rallye de Franche-Comté

Le Prévôtois Sacha Althaus s’est classé 3e sur les routes françaises lors de l’épreuve remportée par Ludovic Godard. Quatre autres régionaux ont fini dans le top 10.

Sacha Althaus a peaufiné ses réglages sur les routes de Franche-Comté. (Photo : Georges Henz) Sacha Althaus a peaufiné ses réglages sur les routes de Franche-Comté. (Photo : Georges Henz)

Les pilotes de la région ont fait vrombir leur moteur au Rallye de Franche-Comté à six jours du début du Critérium jurassien. Meilleur d’entre eux, Sacha Althaus a terminé sur la 3e marche du podium samedi en France voisine. A bord de leur Skoda Fabia, le Prévôtois et sa copilote Lisiane Zbinden ont terminé à 44 secondes du Français Ludovic Godard qui a victorieusement défendu son titre. Un autre Tricolore, Denis Millet, s’est classé 2e à 33 secondes. Du côté des autres régionaux, Michaël Burri a pris la 5e place, Nicolas Althaus la 7e, juste devant David Erard et Olivier Burri. /emu


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