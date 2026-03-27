Sacha Althaus : « C’est un rêve de gosse »

C’est le grand jour pour les amateurs de sports automobiles. Le Critérium jurassien vit sa 47e édition ce vendredi et samedi sur les routes de notre région. Pour la première fois de son histoire, cette manche du Championnat de Suisse des rallyes aura Moutier pour centre névralgique. Terre de nombreux passionnés automobiles, l’arrivée des bolides en Prévôté réjouit : « C’est de la folie, c’est juste un rêve », s’exclame le double tenant du titre Sacha Althaus, habitant de Moutier et parmi les favoris à sa propre succession. « C’est génial. Je me réjouis énormément », raconte pour sa part Michaël Burri qui sera, lui aussi, au départ. Leurs papas respectifs tenteront aussi de dompter les tracés de notre région. Conseiller municipal à Moutier, député jurassien et pilote, Clément Piquerez vivra forcément une édition particulière, tout comme Steeves Schneeberger qui a déjà plusieurs top 10 en carrière sur le « Crité » à son actif.





Un peu moins de pilotes au départ

Le Critérium jurassien a enregistré 72 inscriptions. Cela représente neuf voitures de moins au départ que l’an dernier : « C’est la tendance actuelle. Le sport automobile coûte de plus en plus cher », analyse Daniel Lenglet, président de la course jurassienne. Sacha Althaus abonde en son sens : « On doit faire souvent des changements au niveau sécuritaire, ce qui engendre des frais réguliers », souligne celui qui ne s’est aligné l’an dernier que sur le « Crité » en Championnat de Suisse, faute de moyens. Reste que les pilotes de notre région continuent à montrer leur attachement pour cette manche nationale. Ils seront une vingtaine au départ, ce qui réjouit Daniel Lenglet.