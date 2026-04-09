Noé Pretalli n’est pas partageur

Noé Pretalli n’a qu’une idée en tête : devenir le premier à jamais. Le pilote jurassien de 30 ans veut saisir l’occasion de rafler un 11e titre national, ce qui ferait de lui le premier athlète à réaliser pareil exploit. Avec dix sacres sur la scène helvétique, il est aujourd’hui codétenteur du record avec un pilote bernois. La nouvelle saison du Championnat de Suisse qui commence ce dimanche à Develier peut donc devenir historique pour le Vadais et pour son sport.

Depuis dix ans, Noé Pretalli règne sans partage sur la planète moto trial en Suisse. Et il n’est pas du genre à s’en lasser. « J’aimerais pouvoir dire : "Je suis le meilleur avec ces onze titres" », clame-t-il. Pour glaner une 11e couronne et écrire l’Histoire, le pilote jurassien a décidé de se concentrer uniquement sur le championnat national, une première depuis 2021. Ces dernières saisons, le trentenaire a en effet multiplié les sorties sur la scène continentale. La fatigue l’a toutefois rattrapé : « Ce qui est le plus important pour moi, c’est d’avoir du plaisir. Cette année, le mot d’ordre, c’est de rester concentré sur ce onzième titre. C’est aussi de ramener un peu de calme autour de la saison. La dernière était assez contraignante avec le travail et le sport. Cette année, je prends un peu de recul par rapport à ça et je reste plus cool dans la démarche », affirme Noé Pretalli qui ne ferme pas la porte à un retour sur la scène continentale à l'avenir.





La plus grande menace ? Son ami Johan Buchwalder !

Ces dernières saisons, l’hégémonie de Noé Pretalli n’a pas été contestée. Le Jurassien a souvent survolé les débats. Parmi ses concurrents, il y a toutefois un autre pilote de notre région qui monte : Johan Buchwalder. Après de nombreuses années couronnées de succès en vélo-trial, le Vadais a décidé l’an dernier de passer sur une bécane motorisée. Avec succès. Il a terminé 2e du classement général et a même gagné la manche nationale à Roches… en l’absence de son pote. Les deux hommes s’entraînent ensemble et veillent à se tirer mutuellement vers l'avant : « On partage beaucoup de conseils », affirme Noé Pretalli. Des conseils « qu’on paye un peu pendant la saison », sourit-il, bien conscient que ce partage entre athlètes si cher aux trialistes permet d’évoluer. /mle