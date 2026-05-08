Une course pour saluer un siècle de passion motorisée

Un nouveau rendez-vous automobile pour marquer l’Histoire. Environ 170 voitures s’élanceront entre Develier et Les Rangiers les 23 et 24 mai prochains. Cet événement a été mis sur pied pour célébrer les 100 ans de la première course de côte dans le Jura, sur ce tracé, en 1926. « Il fallait qu’on marque le coup », sourit le président du comité d’organisation Roland Piquerez.

La course entre Develier et Les Rangiers s’était tenue à 11 reprises. A l’époque, une seule route reliait l’Ajoie à Delémont ou aux Franches-Montagnes et la fermer pour organiser une course posait problème. Le choix s’était alors porté sur l’axe entre St-Ursanne et les Malettes. La première édition sur ce tronçon avait eu lieu en 1955.





Un grand succès

Plusieurs amoureux de la course de côte se sont réunis pour marquer le coup de ce siècle d’existence. Et c’était légitime, selon l’un d’eux, Jean-Pierre Molliet : « La manifestation a longtemps été, avec le Marché-Concours, un des deux grands rendez-vous des Jurassiens », assure ce féru d’histoire qui rappelle volontiers que la course de côte jurassienne a rassemblé jusqu’à 30'000 spectateurs et accueilli des champions de l’automobile, tels que le Fribourgeois Jo Siffert, vainqueur notamment des 24 Heures du Mans, ou l’Ecossais Jim Clark, double champion du monde de Formule 1. Ne pas fêter comme il se doit ces 100 ans d’existence était donc impensable.

Sous la présidence de Roland Piquerez, le comité a décidé de remettre sur pied une course non chronométrée sur le parcours d’antan, de la sortie de Develier à l’Hôtel des Rangiers, sur sept kilomètres. « C’est un long parcours », sourit Roland Piquerez qui précise que des ralentissements seront effectués au moyen d’un slalom géant. Pour éviter les trop grandes vitesses sur un parcours roulant et peu sécurisé, d’une part, pour permettre aux spectateurs d’admirer les bolides, d’autre part. Car les amoureux de belle mécanique pourront aiguiser leur coup d’œil. Environ 170 pilotes seront au départ, que ce soit avec des voitures de tourisme, des voitures de compétition fermées ou des voitures ouvertes. Le public pourra notamment admirer une Bugatti de l’année 2026 et des bolides d’anciens vainqueurs de la Course des Rangiers. « Nous sommes très satisfaits du succès que nous avons eu », rigole Roland Piquerez qui précise qu’environ 80 pilotes jurassiens participeront. La flamme automobile est bel et bien vive dans notre région. Ajoutons encore que 400 personnes sont attendues à la soirée officielle du samedi soir.