Triplé ajoulot au slalom de Bure

Triomphe jurassien et ajoulot en particulier au slalom de Bure. Ursanne Salomon, de La Baroche, a facilement remporté dimanche la manche du Championnat de Suisse qui s’est déroulée sur la Place d’armes du village. Il a devancé deux autres Ajoulots, Jimmy Froidevaux, de Charmoille, et Joffrey Salomon, de Courtedoux. Environ 90 pilotes ont pris le départ de la course, dont une vingtaine de Jurassiens. Samedi, plusieurs pilotes ont pris part à l’épreuve locale. Aucun Jurassien n'est parvenu à grimper sur le podium. Gaëtan Heyer, de Moutier, n’était toutefois pas loin en terminant 4e. Là encore, environ 90 pilotes se sont élancés sur le tracé ajoulot, dont une bonne vingtaine de Jurassiens.

Les organisateurs ont indiqué dimanche que quelques accidents sans gravité avaient eu lieu, notamment à cause de la pluie. /mle