Les moteurs ont vrombi entre Develier et les Rangiers

Les passionnés de course automobile étaient réunis ce week-end sur ce mythique tracé pour célébrer ...
Les moteurs ont vrombi entre Develier et les Rangiers

Les passionnés de course automobile étaient réunis ce week-end sur ce mythique tracé pour célébrer les 100 ans de la course de côte jurassienne. Reportage.

Quelque 178 pilotes se sont réunis sur le mythique tracé de la course de côté des Rangiers ce week-end. (Photo : Cédric Prudat). Quelque 178 pilotes se sont réunis sur le mythique tracé de la course de côté des Rangiers ce week-end. (Photo : Cédric Prudat).

Les pilotes rendent hommage à une course mythique. Ils étaient 178 à défiler ce week-end avec leur voiture ancienne entre Develier et les Rangiers pour célébrer les 100 ans de la première course de côte jurassienne. A l’époque, cette dernière avait été avait été prisée des meilleures pilotes de formule 1 au monde. Le Suisse Jo Siffert, l’Ecossais Jim Clark ou encore le Français Jacques Laffite avaient pris le départ dans le Jura. C’est notamment pour avoir l’honneur de rouler sur le même tracé que ces légendes que certains pilotes ont pris part au mémorial de la course de côte des Rangiers.

Le public a pu admirer des voitures aussi différentes les unes que les autres entre Develier et les Rangiers. Bugatti, Lotus, Maserati ou Porsche se sont notamment élancées sur le bitume jurassien. RFJ s’est baladé dans le paddock de cette course anniversaire durant le contrôle technique des véhicules. /fwo

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