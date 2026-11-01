Kimi Antonelli est champion du monde à 20 ans

Kimi Antonelli est devenu le plus jeune champion du monde de F1 de l'histoire. Il a suffi à l'Italien de 20 ans de terminer 3e du GP du Mexique pour remporter le titre avant la fin de la saison.

Il y a une semaine, Antonelli avait manqué sa première occasion de couronnement avant la fin de la saison, malgré sa 9e victoire de la saison à Austin. Il n'a pas raté sa deuxième opportunité. Alors qu'il reste encore quatre courses cette saison, ce pilote d'exception originaire de Bologne a définitivement scellé son titre, mettant un point d'orgue à une saison jusqu’ici exceptionnelle.

Une 9e place et les deux points qui l’accompagnent auraient suffi à Antonelli pour remporter le titre avant l’heure, même en cas de victoire de l’un de ses deux rivaux encore en lice pour le titre. Mais ni Lewis Hamilton, au volant de sa Ferrari, ni son coéquipier George Russell n’ont réussi cet exploit. Parti en pole, Hamilton a terminé 2e, tandis que Russell s’est classé 6e. Antonelli, quant à lui, a décroché son 16e podium dès la 19e course de la saison.

Verstappen signe son 6e succès

Au volant de sa Red Bull, Max Verstappen s'est imposé pour la troisième fois lors des quatre derniers Grands Prix. Le quadruple champion du monde a une nouvelle fois démontré toute sa classe sur l'Autodromo Hermanos Rodriguez. Parti en 5e position, il a décroché sur le circuit de Mexico sa sixième victoire après celles de 2017, 2018, 2021, 2022 et 2023, battant ainsi son propre record.

Même une interruption de course d’environ 40 minutes, à la suite de l'accident de Valtteri Bottas au volant de sa Cadillac-Ferrari après 46 tours sur 71, n’a pas déstabilisé Verstappen. Au redémarrage, il n’a plus laissé personne lui ravir la tête de la course.

Mais l’attention s’est bien sûr concentrée sur le nouveau champion du monde, Kimi Antonelli, qui, après avoir franchi la ligne d'arrivée, a été submergé par l’émotion lors de la communication radio avec son équipe et a versé ses premières larmes de joie.

Champion du monde à 20 ans

Le maître de la saison monte sur le trône de la Formule 1 à un âge record: 20 ans, deux mois et sept jours. L'ancien détenteur du record, Sebastian Vettel, avait déjà 23 ans et 135 jours lors de son premier titre, remporté en 2010 parmi les quatre qu'il a décrochés. Antonelli est le 36e champion du monde de l'histoire de la F1.

Avec ce triomphe, le pilote Mercedes met également fin à une disette de 73 ans pour son pays natal. Depuis Alberto Ascari en 1953, aucun Italien n’avait remporté le titre mondial. Après Giuseppe Farina (1950) et Ascari (1952 et 1953), Antonelli n’est que le troisième champion du monde italien de Formule 1.

Dès la deuxième course de la saison, à Shanghai, Antonelli a remporté sa première victoire en Grand Prix. Deux semaines plus tard, il s’imposait à nouveau à Suzuka et devenait le premier adolescent de l’histoire à prendre la tête du championnat du monde. Il n’a plus jamais cédé cette première place par la suite. Au printemps, avec cinq victoires d’affilée, il a souligné sa suprématie et a de plus en plus désespéré ses adversaires.

/ATS