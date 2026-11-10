La FIA est "parfaitement préparée" en vue des deux derniers Grands Prix de la saison au Qatar et à Abou Dhabi. Ceci malgré les incertitudes liées aux conflits au Moyen-Orient.

"Nous sommes prêts pour le Qatar et Abou Dhabi", a insisté le patron de la Fédération internationale de l'automobile (FIA), l'émirati Mohammed Ben Sulayem, sur son compte Instagram, dans une réponse implicite aux rumeurs d'annulation de ces deux ultimes manches prévues les week-ends du 28-29 novembre et du 5-6 décembre.

La guerre entre l'Iran, Israël et les États-Unis et ses conséquences militaires sur les pays du Golfe depuis février ont bouleversé les compétitions de sports mécaniques dans la région avec notamment l'annulation du Grand Prix d'Arabie saoudite de F1 au printemps, ainsi que celles de rallyes ou d'épreuves d'endurance.

La MotoGP a aussi maintenu son GP au Qatar

Une forte incertitude entoure donc depuis plusieurs mois les deux dernières courses de la saison, alors que la FIA et les organisateurs locaux se sont lancés dans un bras de fer, personne ne souhaitant prendre la responsabilité d'annuler unilatéralement un Grand Prix, au risque de perdre des dizaines de millions de dollars.

Début octobre, le patron de la F1 Stefano Domenicali avait déjà marqué la volonté de maintenir les deux derniers GP de la saison, suscitant alors le scepticisme au sein du paddock.

Depuis, le MotoGP a réussi à organiser son propre GP au Qatar le week-end dernier, sans incident notable, même si le constructeur japonais Yamaha avait renoncé à faire le déplacement.

Il reste trois Grands Prix de F1 au calendrier, à Las Vegas (19-21 novembre), avant le Qatar et Abou Dhabi. Les titres pilotes (Kimi Antonelli) et constructeurs (Mercedes) ont déjà été attribués.

/ATS