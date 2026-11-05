F1: Décès de l'ancien champion australien Alan Jones à 80 ans

Alan Jones est décédé jeudi à l'âge de 80 ans, ont annoncé des médias océaniens. Il est l'un des deux seuls Australiens à avoir remporté un championnat du monde de Formule 1.

Il a remporté 12 grands prix au cours de sa carrière et est devenu champion du monde en 1980, marchant dans les pas de son compatriote Jack Brabham. Jones est décédé après une courte maladie, quelques jours après son 80e anniversaire, a rapporté la chaîne australienne ABC.

"Nous sommes extrêmement attristés d'annoncer le décès de notre cher Alan, décédé le 5 novembre après une brève maladie", indique un communiqué publié au nom de son épouse, Amanda Butler-Davis, selon ABC.

"Alan a consacré sa vie au sport automobile, bâtissant un héritage qui perdurera à travers les innombrables personnes qu'il a marquées au fil de son parcours", poursuit le communiqué. Alan Jones, fils d'un excellent pilote des années 50, était parti tout seul en Angleterre pour tenter sa chance sans un sou, à la suite de la faillite de son père.

Une inspiration pour "toute une génération"

Très débrouillard, il avait débuté en F3 en 1969 mais avait dû attendre six ans pour débuter en F1 chez Williams et s'offrir un palmarès de 12 victoires et 24 podiums. Il avait pris sa retraite sportive en 1986.

Le Grand Prix d'Australie a salué un pilote qui "occupe une place particulière dans l'histoire de notre sport". "Son titre de champion du monde en 1980 a inspiré toute une génération de fans australiens de sport automobile", a indiqué l'institution dans un communiqué.

"Sa victoire au Grand Prix d'Australie cette même année demeure la dernière fois qu'un pilote australien a remporté son grand prix national".

/ATS