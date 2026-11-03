Esteban Ocon écarté par Haas jusqu'à la fin de saison

Esteban Ocon chez Haas, c'est déjà terminé. L'écurie de Formule 1 a annoncé mardi avoir écarté le pilote français pour les quatre derniers Grand Prix de la saison.

"TGR Haas F1 Team confirme qu'Esteban Ocon ne courra plus pour elle lors du Championnat du monde de Formule 1 FIA 2026", a-t-elle indiqué sur son compte X. Il sera remplacé par le jeune Brésilien Rafael Camara, 21 ans, pour le Grand Prix du Brésil, à Sao Paulo, le week-end prochain.

Après Sao Paulo, il restera les GP de Las Vegas (22 novembre), du Qatar (19 novembre) et d'Abou Dhabi (6 décembre).

Ocon, 30 ans, avait été écarté par Haas samedi avant la deuxième journée du Grand Prix du Mexique. Il avait évoqué une "divergence de points de vue" avec son écurie et démenti "catégoriquement" les rumeurs évoquant une altercation physique avec son directeur, Ayao Komatsu.

Esteban Ocon arrive en fin de contrat chez Haas, où il n'a pas réussi à s'imposer en deux saisons. Il n'a inscrit que sept points cette année, contre 23 pour son coéquipier anglais Oliver Bearman.

/ATS