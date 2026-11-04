Grégoire Saucy pilotera en Hypercar avec McLaren

Le pilote jurassien a été engagé par l’écurie britannique pour la saison 2027 dans la catégorie ...
Grégoire Saucy pilotera en Hypercar avec McLaren

Le pilote jurassien a été engagé par l’écurie britannique pour la saison 2027 dans la catégorie reine du Championnat du monde d’endurance. 

Grégoire Saucy pilotera l'an prochain dans la plus prestigieuse des catégories en endurance. (Photo : archives United Autosports) Grégoire Saucy pilotera l'an prochain dans la plus prestigieuse des catégories en endurance. (Photo : archives United Autosports)

C’est un rêve qui se réalise pour Grégoire Saucy. Le pilote jurassien a décroché le baquet qu’il convoitait dans le Championnat du monde d’endurance. Il a été engagé par McLaren en Hypercar et disputera donc la prochaine saison dans la prestigieuse écurie. L’annonce a été faite ce mercredi par l’écurie britannique.

Depuis plus d’une année, Grégoire Saucy participe au développement du nouveau bolide de la firme britannique, d’abord sur simulateur, puis sur piste où la voiture est testée depuis le mois de mai. McLaren débarquera l’an prochain dans le Championnat du monde d’endurance et n’envisage pas d’y faire du tourisme, mais d’y jouer les premiers rôles. Le Jurassien fait partie des six pilotes retenus par l’écurie et s’apprête à vivre une saison remplie d’émotions sur les circuits les plus prestigieux du monde. Après avoir remporté il y a quelques semaines le Championnat d’Europe d’endurance en catégorie LMP2, le pilote vadais de 26 ans couronne son automne radieux avec cet engagement. /comm-fwo-mle


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