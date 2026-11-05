Grégoire Saucy : « C’est un autre monde »

Cette première semaine de novembre a mis fin à un interminable suspense pour Grégoire Saucy. Engagé depuis plusieurs mois sur le développement du nouveau bolide de McLaren pour l’Hypercar, le pilote jurassien a obtenu son contrat cette semaine avant l’officialisation de son engagement dévoilée ce mercredi. Il sera bel et bien au volant de la voiture britannique lors de la prochaine saison du Championnat du monde dans la plus haute catégorie de l’endurance.

Depuis le mois de mai, la voiture de McLaren roule en circuit pour affiner les réglages. Si Grégoire Saucy était de la partie, comme il le fut précédemment lors des tests sur simulateur, il n’avait pas la garantie d’être de l’aventure. Le titre européen obtenu récemment dans la catégorie LMP2 a contribué à la confiance de la firme britannique, mais ce n’est pas tout : « McLaren m’a fait beaucoup de tests ces derniers temps. Parfois, je n’étais même pas au courant que j’étais testé », note le Jurassien de 26 ans qui fait référence aux échanges avec les ingénieurs et l’équipe que McLaren a pris en considération.