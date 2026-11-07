MotoGP: Bezzecchi décroche la pole position devant Marquez

Marco Bezzecchi (Aprilia) a décroché la pole position du Grand Prix du Qatar de MotoGP samedi ...
MotoGP: Bezzecchi décroche la pole position devant Marquez

Marco Bezzecchi en pole qu Qatar.

Photo: KEYSTONE/EPA/NOUSHAD THEKKAYIL Photo: KEYSTONE/EPA/NOUSHAD THEKKAYIL

Marco Bezzecchi (Aprilia) a décroché la pole position du Grand Prix du Qatar de MotoGP samedi. Ceci après avoir réalisé le meilleur temps des qualifications devant Marc Marquez (Ducati).

Alors que le soleil commençait à se coucher sur le poussiéreux circuit de Lusail, l'Italien a battu le record du tracé qatarien et a surclassé tous ses adversaires, à commencer par Marquez, qui pourrait remporter une huitième couronne mondiale dans la catégorie reine dimanche.

Le Catalan et l'Italien Fabio Di Giannantonio (Ducati-VR46), qui avait dominé les essais qualificatifs vendredi, ont été repoussés à respectivement 266 et 299 millièmes de secondes de Bezzecchi, qui tentera de retarder le sacre du septuple champion du monde ce week-end.

Le Français Johann Zarco (Honda-LCR) a signé le septième temps, alors que l'Espagnol Jorge Martin (Aprilia), dauphin de Marquez au championnat et qui effectue son retour après une fracture au poignet droit, s'élancera seulement en 11e position.

/ATS


 

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