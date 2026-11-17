Aston Martin frappe un grand coup! La marque britannique a annoncé mardi que Fernando Alonso et Sébastien Loeb piloteront deux des trois voitures pour le prochain rallye-raid Dakar.

Le double champion du monde de F1 espagnol et le nonuple champion du monde français de rallye auront comme troisième coéquipier le Brésilien Lucas Moraes, champion du monde de rallye-raid. Ce sera la première participation de la marque britannique au prestigieux rallye.

Fernando Alonso a déjà participé au Dakar en 2020: 13e du général, il avait notamment pris la 2e place d'une étape, signe de son potentiel. Son planning sera particulièrement chargé début 2027 puisque l'Espagnol de 45 ans a prolongé son contrat avec l'écurie Aston Martin, avec laquelle il va continuer à courir en F1.

"Après avoir décidé de poursuivre ma carrière en F1 (...), j'ai longuement réfléchi au Dakar, a déclaré Alonso, cité dans un communiqué d'Aston Martin. Au final, la décision s'est imposée d'elle-même. Je voulais relever pleinement le défi et m'attaquer à la fois à la F1 et au Rallye Dakar la même année."

"En 2020, le Dakar a été l'une des expériences les plus exigeantes et les plus enrichissantes de ma carrière. J'ai un immense respect pour cette course et pour les spécialistes qui la maîtrisent. (...) La F1 reste ma priorité. Mais je suis pilote de course, et ce sont des défis comme celui-ci qui font que j'adore la compétition. J'ai hâte de voir ce que nous pourrons accomplir."

Alonso retrouvera son copilote de 2020, l'Espagnol Marc Coma, qui a remporté le Dakar en moto à cinq reprises.

Sébastien Loeb, qui était sans volant depuis le retrait de Dacia, a également trouvé un point de chute qui devrait lui permettre de continuer à jouer les premiers rôles, lui qui a déjà remporté 28 victoires d'étape et terminé cinq fois sur le podium final.

"Remporter le Dakar est très important pour moi, a souligné Loeb, 2e en 2017, 2022 et 2023. "Nous avons failli y parvenir à plusieurs reprises, et nous sommes suffisamment motivés pour continuer à travailler jusqu'à ce que nous y arrivions."

"L'objectif est d'arriver au départ prêts à nous battre pour la victoire", a ajouté l'Alsacien de 52 ans, qui sera associé à Fabian Lurquin.

/ATS