Aegerter évacué sur une civière

Dominique Aegerter a vécu un week-end à oublier en championnat du monde Superbike à Magny-Cours. Après avoir terminé 11e de la première course samedi, le Bernois a abandonné dimanche.

Dans une course remportée par le leader du classement général, l'Espagnol Alvaro Bautista, Aegerter est accidentellement entré en collision avec le Britannique Scott Redding dans un virage. Il est ensuite resté couché et a signalé des douleurs à la main. Le pilote de 32 ans a été évacué sur une civière et emmené à l'hôpital pour des examens complémentaires. La course a été relancée après une interruption et Redding a été sanctionné pour sa manœuvre.

Après des années de domination et des titres de champion du monde dans la catégorie Supersport, le projet d'Aegerter de s'imposer également dans la catégorie Superbike supérieure s'est quelque peu essoufflé après un printemps prometteur. Avec ce zéro pointé, le Suisse a glissé à la 9e place du classement général.

