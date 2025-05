Antonelli décroche la pole de la course sprint

Le prodige italien Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) a créé la surprise en décrochant vendredi la pole position de la course sprint du Grand Prix de Miami de Formule 1.

Le rookie de 18 ans a devancé les deux McLaren de l'Australien Oscar Piastri et du Britannique Lando Norris de respectivement 45 et 100 millièmes de seconde.

Antonelli, qui a la difficile mission de succéder au septuple champion du monde Lewis Hamilton dans l'écurie allemande, a battu le record du circuit floridien où il n'avait pourtant encore jamais piloté. L'Italien, qui est devenu le plus jeune pilote à décrocher une pole en F1, a exulté à la radio en apprenant la nouvelle, avant de grimper sur sa monoplace dès la fin de la séance.

Quelques heures après être devenu père pour la première fois, le quadruple champion du monde en titre néerlandais Max Verstappen (Red Bull) a pris la quatrième place, devant le Britannique George Russell (Mercedes) et les deux Ferrari du Monégasque Charles Leclerc et d'Hamilton. Du côté des Sauber-Ferrari, Nico Hülkenberg a manqué de peu une place en Q3 (11e), alors que Gabriel Bortoleto (19e) figurera en 10e et dernière ligne sur la grille.

/ATS