Antonelli partira en pole position à Miami

Kimi Antonelli (Mercedes) partira en pole position du Grand Prix de Miami dimanche. L'Italien ...
Antonelli partira en pole position à Miami

Antonelli partira en pole position à Miami

Photo: KEYSTONE/AP/Rebecca Blackwell

Kimi Antonelli (Mercedes) partira en pole position du Grand Prix de Miami dimanche. L'Italien partagera la première ligne sur la grille avec Max Verstappen (Red Bull), 2e des qualifications à 0''166.

Le leader du championnat du monde, qui a dominé les qualifications samedi sur le Miami International Autodrome, a ainsi décroché sa troisième pole consécutive en Grand Prix. Son coéquipier George Russell n'a signé que le 5e temps en Q3.

La deuxième ligne sera occupée par Charles Leclerc (Ferrari) et par le tenant du titre Lando Norris (McLaren). Le Monégasque a concédé 0''345 à Antonelli, le Britannique 0''385. A noter aussi la 6e place de Lewis Hamilton (Ferrari).

/ATS
 

Actualités suivantes

Norris (McLaren) remporte le sprint

Norris (McLaren) remporte le sprint

Sports motorisés    Actualisé le 02.05.2026 - 19:06

Décès d'Alessandro Zanardi

Décès d'Alessandro Zanardi

Sports motorisés    Actualisé le 02.05.2026 - 11:38

Jacques Cornu a tiré sa révérence

Jacques Cornu a tiré sa révérence

Sports motorisés    Actualisé le 28.04.2026 - 13:49

Alex Marquez remporte le Grand Prix d'Espagne devant Bezzecchi

Alex Marquez remporte le Grand Prix d'Espagne devant Bezzecchi

Sports motorisés    Actualisé le 26.04.2026 - 15:02

Articles les plus lus

Marc Marquez remporte sous la pluie le sprint à Jerez

Marc Marquez remporte sous la pluie le sprint à Jerez

Sports motorisés    Actualisé le 25.04.2026 - 16:40

Alex Marquez remporte le Grand Prix d'Espagne devant Bezzecchi

Alex Marquez remporte le Grand Prix d'Espagne devant Bezzecchi

Sports motorisés    Actualisé le 26.04.2026 - 15:02

Jacques Cornu a tiré sa révérence

Jacques Cornu a tiré sa révérence

Sports motorisés    Actualisé le 28.04.2026 - 13:49

Décès d'Alessandro Zanardi

Décès d'Alessandro Zanardi

Sports motorisés    Actualisé le 02.05.2026 - 11:38