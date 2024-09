Bagnaia remporte la course sprint, Martin hors des points

Francesco Bagnaia (Ducati) a réduit de moitié l'écart le séparant du leader du championnat du monde de MotoGP Jorge Martin (Ducati-Pramac) samedi.

L'Italien a remporté la course sprint du GP d'Indonésie, dans laquelle l'Espagnol n'a inscrit aucun point.

Victime d'une chute six jours plus tôt dans le GP d'Emilie-Romagne, Francesco Bagnaia a empoché 12 points précieux samedi sur le circuit de Mandalika. Il s'est imposé pour la huitième fois dans un sprint en devançant son compatriote Enea Bastianini (2e à 0''107) et l'Espagnol Marc Marquez (3e à 1''701).

Parti en pole position, Jorge Martin a chuté dans le 2e des 13 tours. Reparti au 19e rang, il a terminé 10e à 9''104 de Bagnaia, alors que seuls les neuf premiers marquent des points. Son avance sur l'Italien est ainsi passée de 24 à 12 unités dans un championnat du monde de plus en plus indécis.

/ATS