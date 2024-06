Bagnaia remporte la course sprint et revient à 27 points de Martin

Vainqueur en Catalogne six jours plus tôt, Francesco Bagnaia (Ducati) a poursuivi sur sa lancée en gagnant la course sprint du GP d'Italie.

Leader du championnat du monde de MotoGP, Jorge Martin (Ducati) a quant à lui été contraint à l'abandon après être parti en pole position sur le circuit du Mugello.

L'Espagnol a chuté à quatre tours de la fin alors qu'il pointait au 3e rang, certes à plus d'une seconde et demie de Bagnaia. Il voit ainsi son avance sur l'Italien passer de 39 à 27 points au classement des pilotes.

Francesco Bagnaia a dominé les débats samedi, fêtant ainsi son premier succès dans un sprint depuis le mois d'août 2023 en Autriche. Il s'est imposé avec 1''469 d'avance sur Marc Marquez, 3e du championnat du monde à 32 longueurs de Martin, et 4''147 sur un autre Espagnol, le 'rookie' de 20 ans Pedro Acosta (3e).

/ATS