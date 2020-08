Buemi sur le podium, da Costa champion

Sébastien Buemi est monté sur la 3e marche du podium à Berlin lors de la 11e manche du championnat du monde de Formule E. Le titre est pour le Portugais Antonio Félix da Costa, 2e dimanche.

Pour le pilote Nissan e. dams, il s'agit du troisième podium cette saison après une troisième place au Mexique et une deuxième lors de la deuxième course disputée dans la capitale allemande. Grâce à cette 3e place, l'Aiglon décroche son 28e podium dans la catégorie et remonte au 5e rang du général avec 67 unités.

Tout en haut, on retrouve le Portugais Antonio Félix da Costa (DS Techeetah) qui a profité de son deuxième rang pour s'adjuger le titre mondial et devenir le cinquième pilote sacré en Formule E. Vainqueur de la course, le Français Jean-Eric Vergne, champion du monde en titre, accusent 76 points de retard sur son coéquipier (156 contre 80).

Les autres Suisses ont fini hors des points. Edoardo Mortara a pris la 14e place, Neel Jani la 19e et Nico Müller la 20e.

Il reste encore deux courses au programme de cette sixième saison de Formule E. Elles auront toujours lieu à Berlin cette semaine sur le circuit de Tempelhof. Sébastien Buemi n'est qu'à deux points de la troisième place de Günther et à treize longueurs de Vergne.

/ATS