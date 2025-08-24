Cadillac engage Sergio Perez et Valtteri Bottas comme pilotes

Sergio Perez et Valtteri Bottas seront les pilotes officiels de Cadillac en Formule 1 la saison ...
Photo: KEYSTONE/AP/Geert Vanden Wijngaert

Sergio Perez et Valtteri Bottas seront les pilotes officiels de Cadillac en Formule 1 la saison prochaine. L'écurie américaine, qui deviendra en 2026 la onzième équipe de la grille, l'a annoncé mardi.

Le Mexicain, vainqueur de six Grands Prix, et le Finlandais (dix victoires) feront tous deux leur retour en Formule 1. 'Engager deux pilotes très expérimentés comme Bottas et Checo est un signe d'audace', a affirmé le Team Principal Graeme Lowdon dans un communiqué.

Tous deux âgés de 35 ans, Perez et Bottas cumulent plus de 500 départs en Grand Prix dans la catégorie-reine, avec plus de 100 podiums à la clé. Le premier n'a pas été conservé par Red Bull au terme de la saison 2024, alors que le deuxième avait quitté l'écurie suisse Sauber au même moment.

