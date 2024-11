« Ce titre est différent des autres », explique Verstappen

'Ce titre est différent des autres', a estimé Max Verstappen (Red Bull), qui s'est battu pour être sacré champion du monde de F1 pour la quatrième fois consécutive dans la nuit de samedi à Las Vegas.

- Quelle est votre réaction à ce quatrième titre consécutif?

'Ca fait plaisir bien sûr. En grandissant en tant que pilote on voit ces statistiques de pilotes légendaires, très impressionnants, et on espère juste monter sur un podium, gagner une course, peut-être un titre. C'est déjà tellement dur d'en gagner un... Il faut un peu de chance aussi pour être dans la bonne équipe au bon moment. Ce titre est différent des autres, on avait bien commencé la saison, mais on a eu des courses difficiles ensuite, c'est là que je suis fier de l'équipe, nous n'avions pas la voiture la plus rapide, on est restés soudés, on a fait un gros travail d'équipe à l'usine, on a su rester calme, on a fait très peu d'erreurs. On a maximisé notre potentiel'.

- Christian Horner, le patron de votre équipe, estime que c'est votre titre le plus impressionnant...

'Je suis d'accord. L'an passé j'avais une voiture dominatrice, mais je ne pense pas que les gens ont apprécié à leur juste valeur notre série de dix victoires. Je suis très fier de cette année parce que je pense que 70% du temps nous n'avions pas la meilleure voiture. Nous avons eu beaucoup de problèmes en milieu de saison, des choses que nous ne comprenions pas. On a répondu parfaitement. Personnellement j'ai su rester calme dans ces situations. Je suis difficile à perturber, je suis toujours concentré sur la course, le pilotage. Quand je monte dans ma voiture, j'oublie tout, le positif comme le négatif'.

- Lewis Hamilton possède sept titres. Pensez-vous pouvoir l'égaler ou le dépasser?

'Il faut toujours être dans la bonne équipe pour réussir cela sur une si longue période. Je n'y pense pas, mais si ça arrive tant mieux. Je suis déjà très fier avec quatre titres. Finalement, un titre ou sept c'est pareil non? Je sais que si j'ai encore l'opportunité de me battre pour le trophée, même si je n'ai pas la meilleure voiture, je le ferai. Je donnerai tout quand je serai derrière le volant. Aussi, ces dernières années j'ai progressé en tant que pilote, je suis devenu plus complet. J'ai hâte de voir ce que ça va donner les prochaines années'.

/ATS