Ferrari en mission rédemption chez elle en Italie

Ferrari tentera ce week-end en Italie de tourner la page d'un Grand Prix des Pays-Bas cauchemardesque.

Le leader au championnat de Formule 1 Oscar Piastri a, lui, pris une belle option dans la course au titre après les déboires de son rival et coéquipier chez McLaren Lando Norris.

Zéro pointé. La Scuderia est repartie bredouille des Pays-Bas dimanche dernier, la faute à l'abandon de ses deux pilotes qui avaient pourtant montré qu'ils 'avaient le rythme nécessaire pour performer', a regretté le patron des 'rouges' Frédéric Vasseur.

Ce double abandon a été un coup dur pour l'écurie italienne, deuxième au championnat constructeurs, qui a perdu du terrain au général face à Mercedes, troisième. Seuls 12 points séparent actuellement les deux équipes.

Dans le 'Temple de la vitesse', surnom donné au légendaire circuit de Monza, Ferrari pourra compter ce week-end sur ses très nombreux tifosi - 'une incroyable source de motivation', selon Vasseur - pour se remettre en selle. Avec l'espoir de faire revivre l''allegria' de la victoire de Leclerc l'an dernier.

Un tournant ?

Pour l'heure, l''allegria' est nettement du côté de McLaren, qui compte déjà 12 victoires en GP sur 15 possibles. Aux avant-postes depuis la première course de la saison, son duo Oscar Piastri-Lando Norris ne cesse d'écoeurer la concurrence.

A neuf épreuves de la fin, et avant de quitter l'Europe pour l'Asie, les deux pilotes 'papaye' sont séparés de 34 points quand le meilleur des autres, le quadruple champion en titre Max Verstappen (Red Bull), est déjà à 104 points du leader Piastri... Une avance qui paraît irrattrapable vu la dynamique des forces.

Norris a cependant perdu gros dimanche aux Pays-Bas: victime d'un problème sur son châssis dans les derniers tours, le Britannique a dû abandonner alors qu'il était 2e derrière son équipier australien. Cet abandon pourrait constituer un tournant dans la course au titre qui semble de toute évidence promis à un pilote McLaren.

