Ferrari s'approprie la première ligne à Mexico

Ferrari a pris les deux premières places des qualifications du Grand Prix du Mexique samedi.

Charles Leclerc a décroché la pole position devant Carlos Sainz, tandis que Max Verstappen (Red Bull) a dû se contenter de la 3e place.

La Scuderia, qui semblait un peu en retrait depuis le début du week-end, a créé la surprise en arrachant les deux premières places sur la grille de départ au nez et à la barbe du triple champion du monde, qui se présentait en grand favori après avoir été le plus rapide lors des trois séances d'essais libres.

Mais c'était sans compter les monoplaces rouges qui ont signé deux superbes chronos à quelques secondes d'intervalle pour devancer in extremis le Néerlandais de respectivement 97 et 30 millièmes. Leclerc a signé la 22e pole position de sa carrière, la quatrième cette saison et la deuxième consécutive après le GP des Etats-Unis le week-end dernier.

Verstappen, qui peut améliorer son record de succès sur une saison (15) s'il s'impose à Mexico dimanche et aussi devenir le quatrième pilote le plus victorieux de l'histoire en F1 à égalité avec le Français Alain Prost, a tout tenté pour reprendre les commandes. Mais il a un peu glissé sur un vibreur et échoué dans sa quête d'une 11e pole cette saison.

/ATS