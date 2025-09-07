Fin de série pour Marc Marquez, battu par son frère

Photo: KEYSTONE/EPA/MAX SLOVENCIK

L'impressionnante série de Marc Marquez a pris fin dimanche en MotoGP.

Vainqueur des 15 courses précédentes (8 sprints et 7 GP), le leader du championnat du monde a terminé 2e du GP de Catalogne à Montmelò, derrière son frère cadet Alex.

Marc Marquez (32 ans) ne pourra donc pas s'assurer un septième titre mondial dans la catégorie-reine dès le week-end prochain à Misano. Le Catalan, qui aurait dû compter au moins 185 points d'avance sur son dauphin au général pour s'offrir une 'balle de titre' dès le Grand Prix de St-Marin, n'en possède 'plus que' 182.

Alex Marquez (29 ans), qui avait offert la victoire à son aîné samedi en chutant à quatre tours de la fin d'un sprint qu'il dominait largement, s'est en effet parfaitement repris pour maintenir un semblant se suspense. Il a survolé la course principale du week-end, s'imposant avec une marge de plus d'une seconde et demie (1''740).

/ATS
 

