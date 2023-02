Formule 1: Alfa Romeo en rouge et noir

L'écurie Alfa Romeo a présenté à Zurich son bolide pour la saison 2023 de formule 1. La voiture C43 arbore un nouveau look rouge et noir, au lieu du blanc et rouge des saisons précédentes.

L'équipe basée à Hinwil disputera son dernier championnat sous le nom d'Alfa Romeo. Elle retrouvera son nom originel de Sauber en 2024 avant de passer officiellement sous la bannière Audi dès 2026.

La C43 sera toujours dotée d'un groupe propulseur Ferrari. L'équipe dirigeante est nouvelle: l'Allemand Andreas Seidl a été nommé CEO, alors que l'Italien Alessandro Alunni Bravi fonctionnera comme responsable d'équipe. Le duo succède au Français Frédéric Vasseur, parti diriger Ferrari.

Aucun changement au niveau des pilotes. Les voitures seront encore aux mains du Finlandais Valtteri Bottas et du Chinois Guanyu Zhou.

/ATS