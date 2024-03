Formule 1: le GP d'Arabie saoudite au programme ce soir

Le GP d'Arabie saoudite aura lieu ce soir dès 18h00 à Jeddah, avec le grand favori habituel. Max Verstappen (Red Bull-Honda), auteur de la pole position, semble destiné à un nouveau succès.

Verstappen a signé vendredi la 34e pole position de sa carrière. Le triple champion du monde, dont la quatrième couronne au terme de la saison semble déjà plus que probable, a effectué son meilleur tour en 1'27''472. Il a précédé de 0''319 le Monégasque Charles Leclerc (Ferrari).

La deuxième ligne de départ réunira Sergio Perez (Red Bull-Honda/à 0''335) et Fernando Alonso (Aston Martin-Mercedes/à 0''374). Les McLaren-Mercedes d'Oscar Piastri et Lando Norris seront en troisième ligne devant les Mercedes de George Russell et Lewis Hamilton.

Les Sauber-Ferrari semblent destinées à lutter en fin de peloton cette saison aussi. Les deux pilotes du team d'Hinwil ont été éliminés en Q1. Valtteri Bottas a signé le 16e chrono alors que Guanyu Zhou n'a pas pu établir de temps après un accident lors des derniers essais libres.

/ATS