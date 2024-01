Formule 1: un Grand Prix à Madrid dès 2026

La formule 1 arrive à Madrid. La capitale espagnole et Liberty Media ont signé un contrat de dix ans qui prendra effet en 2026. Un circuit sera construit à proximité de l'aéroport de Madrid-Barajas.

Ce tracé mesurera 5,47 km et comportera 20 virages. Selon les promoteurs, il sera l'un des plus accessibles du calendrier puisqu'il sera situé à quelques minutes des transports publics (métro, train, bus). Environ 90% des 110'000 spectateurs attendus chaque jour pourront ainsi rejoindre le site via les transports publics.

La F1 était déjà venue dans la région de Madrid avec le circuit de Jarama, où le dernier Grand Prix a eu lieu en 1981. Depuis, le GP d'Espagne s'est déroulé d'abord à Jerez de 1986 à 1990, puis à Barcelone dès 1991. L'avenir du GP tenu sur le circuit catalan reste ouvert.

/ATS