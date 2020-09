Formule 2: deux podiums en deux jours pour Louis Delétraz

Louis Delétraz (Charouz) a connu un week-end faste au Mugello en formule 2. Le Genevois a fini les deux courses sur le podium, son 2e rang du sprint dominical venant après sa 3e place de samedi.

Il ne lui aura finalement manqué que la victoire, qui le fuit toujours en formule 2. Mais ces deux épreuves consécutives terminées dans le top 3 constituent un excellent résultat.

'Deux podiums et le meilleur tour samedi, cela m'a rapporté beaucoup de points. Je cours Le Mans le week-end prochain, mais je me réjouis déjà des prochains week-ends de F2 à Sotchi et Bahreïn. L'objectif sera d'arriver sur la plus haute marche du podium', a expliqué le jeune pilote suisse.

/ATS