Formule E: Buemi battu par les Mercedes à Berlin

Sébastien Buemi (Nissan e.dams) a conclu la saison 6 de formule E par une 3e place à Berlin. Le Vaudois n'a été devancé que par les Mercedes du Belge Stoffel Vandoorne et du Néerlandais Nyck de Vries.

Buemi n'a donc pas réussi à fêter une victoire lors de cette sixième et dernière course sur l'ancien aéroport de Tempelhof. 'Nous n'étions pas assez rapides face aux Mercedes. On a essayé avec des réglages différents, mais cela n'a pas marché', a expliqué le pilote suisse. 'On a fait une course propre. Bon, mon deuxième mode attaque a peut-être été pris un peu trop tôt', a-t-il ajouté juste après l'arrivée.

Avec quatre podiums en onze courses, le Vaudois a néanmoins fait preuve d'une belle régularité sur l'ensemble de la saison. Il finit au 4e rang final. Ce n'est que la deuxième fois que Buemi termine un championnat de formule E sans la moindre victoire. La précédente remontait à la saison 4 (2017/18), où il avait déjà été 4e du championnat. Il a fini dans le top 3 lors de toutes les autres saisons, avec un titre (2015/16) et trois places de vice-champion.

Les autres Suisses engagés dans cette ultime épreuve ont été plus discrets. Seul Edoardo Mortara (Venturi) est entré dans les points en se classant 10e. Neel Jami (Porsche) et Nico Müller (Geox Dragon) ont respectivement fini 15e et 22e.

/ATS