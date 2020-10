Formule E: contrat prolongé pour Sébastien Buemi

Sébastien Buemi (31 ans) pilotera encore pour Nissan e.dams lors de la saison 7 de formule E. Le Vaudois a prolongé son contrat dans son écurie, tout comme son coéquipier anglais Oliver Rowland.

Buemi fait partie de la structure e.dams depuis le début du championnat de formule E. Lors des quatre premières saisons, l'équipe courait sous le nom de Renault e.dams, avant que Nissan ne prenne le relais. Le pilote suisse a été champion lors de la saison 2, en 2015/16, et a fini trois fois vice-champion et deux fois 4e. Il compte 13 succès dans la catégorie électrique, ce qui est un record.

'C'est super de continuer avec la voiture no 23 avec Oliver Rowland dans la no 22. Nous avons passé de grands moments ensemble. Je ne peux pas attendre de me retrouver sur la piste', a indiqué le Vaudois sur son compte Instagram. La saison 7 doit débuter le 16 janvier 2021 à Santiago du Chili

/ATS